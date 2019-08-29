نقابة المحامين العراقيين تسمح للفلسطينين للقيد بها.. تعرف على التفاصيل

حدد قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1966 بالعراق عدد من الشروط للقيد بنقابة المحامين العراقيين .

حيث يشترط فيمن يسجل للقيد بجداول النقابة :

- أن يكون عراقيا او فلسطينيا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة ومقيما في العراق.

- حائزا شهادة حقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات العراقية أو فى جامعة اخرى معترف بها في العراق تمنح حائزها حق ممارسة المحاماة .

- أن ينجح فى الحالة الاخيرة في امتحان اضافي في القوانين العراقية يجريه ويعين مواده مجلس كلية الحقوق بجامعة بغداد .

- يستثنى من ذلك خريجى كلية الشريعة، ومن تولى القضاء الشرعي على أن تقصر صلاحياتهم لممارسة المحاماة .

- إلا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جناية غير اساسية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو عزل امن وظيفته أو مهنته، أو اعتزلها، أو انقطعت صلته بها ، لأسباب ماسة بالذمة، أو الشرف ،ولم يرد له اعتباره .