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نفقات ضخمة وهدايا بآلاف الليرات.. صحفى تركى يكشف المستور فى بلديات تركيا

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:25 م
نفقات ضخمة وهدايا بآلاف الليرات.. صحفى تركى يكشف المستور فى بلديات تركيا مسئولين أتراك
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف صحفى بجريدة سوزجو التركية عدد من ملفات الفساد فى الإدارات المحلية داخل بلاده والتى يشرف عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن ذلك الفساد.

وقال الصحفى التركى على أكبر أرتورك، فى التقرير المنشور اليوم الخميس "أن المصروفات التى انفقت فى بلدية اسطنبول خلال سنوات سابقة تضطرنا أن نتكلم".

وأوضح فى تقرير له بصحيفة سوزجو، أن أحد المسئولين صرف 300 ألف ليرة من ميزانية هى أمانة الشعب والآخر صرف 600 ألف ليرة على الهدايا.

وتابع الصحفى التركى "المصروفات التى أنفقها كلاً من رئيس بلدية ماردين الذى تمت إقالته ورئيس مجلس الوصاية الذى تم تعيبنه والهدايا وأزمة الفواتير التى كانت موضع جدل فى الفترة الأخيرة يضطرنا أن نقول أنه كلاهما كانا اختيار خاطىء".

 

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تركيا

بلديات تركيا

بلدية اسطنبول

فساد

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