سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 09:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اعتبارا من 13 سبتمبر..

نشطاء يطلقون طائرات مسيرة فوق مطار هيثرو للتحذير من تغير المناخ

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:45 ص
نشطاء يطلقون طائرات مسيرة فوق مطار هيثرو للتحذير من تغير المناخ مطار هيثرو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نشطاء بريطانيون معنيون بتغير المناخ إنهم سيطلقون طائرات مسيرة تستخدم كلعب عند مطار هيثرو بلندن ابتداء من 13 سبتمبر في خطوة من المحتمل أن توقف جميع الرحلات الجوية وذلك للضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت مجموعة (هيثرو بوز) "اعتبارا من 13 سبتمبر سنستغل ثغرة في بروتوكولات الصحة والسلامة في مطار هيثرو وسنطلق طائرات مسيرة تستخدم كلعب داخل المنطقة المحظورة للمطار".

وأضافت في بيان "نتوقع أن ترد سلطات المطار بتأجيل جميع الرحلات الجوية... لن يتم إطلاق الطائرات المسيرة في مسارات التحليق ولن يكون هناك أي خطر على أي شخص".

 


مطار هيثرو

طائرات مسيرة

تغير المناخ

الرحلات الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

الأرصاد: الطقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

5 قوانين على أجندة "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد المقبل.. أبرزها قانون الطفل

5 قوانين على أجندة "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد المقبل.. أبرزها قانون الطفل

تعرف على خطة النهوض بالمحاصيل الزيتية × 11 معلومة

تعرف على خطة النهوض بالمحاصيل الزيتية × 11 معلومة

خلال ساعات.. استكمال فض أحراز المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

خلال ساعات.. استكمال فض أحراز المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كيف تعيد "التضامن" تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم بالمجتمع × 7 معلومات

كيف تعيد "التضامن" تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم بالمجتمع × 7 معلومات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية والبرنامج الزمنى لتنفيذه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية والبرنامج الزمنى لتنفيذه

تعرف على أبرز اختصاصات الأمن العام لملاحقة جميع أشكال الخروج عن القانون

تعرف على أبرز اختصاصات الأمن العام لملاحقة جميع أشكال الخروج عن القانون

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

كم قطعة سلاح يسمح القانون للمواطن بحيازتها؟ وهل يوجد استثناء؟

كم قطعة سلاح يسمح القانون للمواطن بحيازتها؟ وهل يوجد استثناء؟

انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة