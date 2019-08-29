نشطاء يطلقون طائرات مسيرة فوق مطار هيثرو للتحذير من تغير المناخ

رويترز

قال نشطاء بريطانيون معنيون بتغير المناخ إنهم سيطلقون طائرات مسيرة تستخدم كلعب عند مطار هيثرو بلندن ابتداء من 13 سبتمبر في خطوة من المحتمل أن توقف جميع الرحلات الجوية وذلك للضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.