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ندب الدكتور سيد قدح مديرا لمستشفى الزهراء الجامعى بجامعة الأزهر

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:01 م
ندب الدكتور سيد قدح مديرا لمستشفى الزهراء الجامعى بجامعة الأزهر الدكتور سيد قدح مديرا لمستشفى الزهراء الجامعى بجامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور سيد قدح، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، للقيام بعمل مدير مستشفى الزهراء الجامعي.
 
تدرج قدح في التعليم الأزهر، حتى حصل على بكالوريوس الطب والجراحة بطب الأزهر عام 1993، ثم حصل على  درجة الماجستير في تخصص الأنف والأذن والحنجرة  والرأس والرقبة عام 1998، ثم حصل على درجة العالمية الدكتوراه في نفس التخصص عام 2005.
 
عين مدير مستشفى الزهراء الجديد معيدًا بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنات الأزهر عام 1999، ثم مدرسًا مساعدا بالقسم، ومدرسا عام 2006، ثم رقي إلى أستاذ مساعد عام 2011، حتى رقي إلى الأستاذية عام 2016، وهي أعلى درجة علمية في السلك الجامعي.
 
شارك قدح في عدد من الدورات وورش العمل محليًا ودوليًا، كما شارك في القوافل الطبية في العديد من المحافظات المختلفة والعديد من القرى ذات الحاجة الماسة بمعدل قافلة طبية شهريا مع جامعة الازهر والجمعيات الاجتماعية المختلفة، ومحاضر دائم في الندوات التوعوية عن أضرار التدخين والمخدرات في بعض المدارس العامة والمعاهد الأزهرية.
 
أشرف قدح على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقش عشرات الرسائل داخل جامعة الأزهر وخارجها من الجامعات المصرية الأخرى، وشارك في عشرات المؤتمرات في الجامعات المصرية والأكاديمية العسكرية وأقسام الأنف والأذن المختلفة وجمعيات الأنف والأذن المتعددة، ونشر عددا من البحوث والدراسات وأوراق العمل، في الدوريات المحلية والعالمية، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرته التعليمية والعلمية. 
 
شغل قدح منصب نائب مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي لشؤن البيئة والعيادات2014، ومدير عام مستشفى الزهراء الجامعي 2015، أمين سر مجلس إدارة مستشفى الزهراء الجامعي عام 2015، وأمين سر مجلس قسم الأنف والأذن في الفترة من 2010 إلى 2017، عضو ومقرر لجنة شؤن العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي 2014-2015، وعضو لجنة شؤن الطلبة بكلية طب بنات الأزهر 2017-2018، منسق ومؤسس الجودة التعليمية لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنات الأزهر الشريف من 2007 إلى 2017، وعضو اللجنة الطبية لتخصص الأنف والاذن بجامعة الأزهر حتى الآن، استشاري الأنف والأذن والحنجرة لمستشفى الدعاة من شهر أغسطس 2017، وعضو مجلس إدارة معهد التمريض التابع لمستشفى الزهراء الجامعي 2015.

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