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نائب رئيس البنك الدولى: الشركات المصرية لديها فرص الاستثمار بأفريقيا

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:56 م
نائب رئيس البنك الدولى: الشركات المصرية لديها فرص الاستثمار بأفريقيا نائب رئيس البنك الدولى لشئون أفريقيا
رسالة يوكوهاما – نورهان مجدي

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صرح نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة أفريقيا حافظ غانم، أنه وفقًا لدراسات أجراها البنك تحتاج أفريقيا إلى حوالي مليون وظيفة جديدة كل شهر للشباب الذي يدخل سوق العمل، حيث يأتى من خلال الاستثمار في التكنولوجيا.

وأوضح غانم، في حديث صحفي على هامش القمة السابعة لتيكاد، بأنه بمطالعة تجربة آسيا مع زيادة فرص العمل نجد أنه جاء من خلال الصادرات الصناعية كثيفة العمالة وذلك في القرن العشرين.

واستكمل غانم، "لكن بالتطبيق على أفريقيا في القرن الواحد وعشرين لا يمكن أن تنمو بنفس منهج آسيا لاختلاف التكنولوجيا وتطورها، ولكن يجب أن تتوفر بالقارة فرص في الصناعة والزراعة وخدمات جميعها مطورة تكنولوجيًا". 

وقال نائب رئيس البنك الدولي، أن جميع الدراسات التي أجريت في البنك الدولي أشارت إلى أن الدول الافريقية التي زادت فيها العمالة في السنوات الأخيرة هي الدول التي استثمرت أكثر في التكنولوجيا مثل رواندا، التي استثمرت في الزراعة والصناعة والسياحة وذلك لأهمية التكنولوجيا للتواصل مع العالم.

وأكد نائب رئيس البنك الدولي على أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات وتجارة أكثر من المعونة، مشيرًا إلى أن القارة مليئة بالفرص.

كما أكد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، موضحًا: أن عدد سكان أفريقيا مماثل لعدد سكان الهند وهو ١,٢ مليون نسمة، ولكن الهند سوق واحدة بينما أفريقيا مقسمة إلى ٥٤ سوقًا.

وأضاف، الكثير من الشركات المصرية لديها فرص الاستثمار في أفريقيا والعكس، وهذه سيكون أمر مربح للطرفين. 

 

 

 

 


أفريقيا

تيكاد

اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية

اليابان

مصر

الصين

الاستثمار

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