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"مياه القناة" تنهى إصلاح خطوط شبكات فايد وسرابيوم بالإسماعيلية

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:04 ص
"مياه القناة" تنهى إصلاح خطوط شبكات فايد وسرابيوم بالإسماعيلية جانب من أعمال الإصلاح
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أعلن المهندس عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة والصرف الصحى، إنهاء إصلاح خطوط شبكات فايد وسرابيوم بالإسماعيلية، لعدم إهدار المياه ومنع انقطاعها عن المواطنين.

وأكد "عصمت" فى بيان للشركة اليوم، أنه تم إصلاح عطل خط مياه قطر 6 بوصة وتغيير وصله كاملة بمنطقة المساكن بفايد، بإشراف المهندس عادل العمدة نائب رئيس منطقة فايد ورجال الشبكة.

وأشارعادل عبد المنعم المتحدث الرسمي لمياه القناة، إلى أنه تم أيضا إصلاح عدد 2 كسر خط مياه بجوار السكة الحديد وبعزبة الخفاجات، وجارى حصر جميع الأعطال داخل قرية سرابيوم والعمل على إصلاحها وبالتعاون مع رئاسة قرية سرابيوم، بإشراف راضى ثابت مديرمرافق سرابيوم، محمود سليمان مسئول الشبكات.

 

 

 


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