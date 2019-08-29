مياه الشرب بالشرقية : ضبط 10 وصلات مياه غير شرعية وعدادات معطلة بالحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالشرقية ، بإشراف اللواء مهندس شريف فارس ، بعمل مسح شامل لقرية قهبونة وعزبة الدراهمة مركز الحسينية ، و تقرر 2 وصلة تعدي وتغيير 3 عدادات على الطبيعة واكتشاف 10 وصلات تعدي وتغيير العدادات المعطلة على الطبيعة.

وشكلت الشركة لجان لتقليل الفاقد من المياه وحصر الوصلات الخلسة والعدادات المعطلة وتغييرها بعدادات جديدة، والتي توجهت لقري مركز الحسينية ، وزارت القرتين ، و قامت بتغير الوصلات لتحسين معدل ضخ المياه و تقليل الفاقد.

تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة ، محطة مياه الشرب اليابانية وتوسعاتها لمتابعة إنهاء أعمال الشركة حيث أن توسعات المحطة تم استلامها ابتدائيا من الجهاز التنفيذي وبها ملاحظات من ضمنها أعطال في عدد 7 مرشحات من إجمالي 10 مرشحات و نظرا لتباطئ الشركة المنفذه المقاولات في تلافي الملاحظات وإنتاح الماء على اكمل وجه لخدمه مواطني مركزي ديرب نجم و الإبراهيمية.