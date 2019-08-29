سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 01:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

موقع التنسيق مستمر فى استقبال رغبات المرحلة الثالثة حتى إعلان نتيجتها

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:23 م
موقع التنسيق مستمر فى استقبال رغبات المرحلة الثالثة حتى إعلان نتيجتها تنسيق - أرشيفية
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه مستمر فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق من باقى الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة حتى إعلان نتيجة المرحلة كاملة بعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى للثانوية العامى الذى يبدأ بعد غد السبت.

وأشار مكتب التنسيق، إلى أن أن عدد طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق بلغ 76 ألف طالب حتى الآن، موضحا أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات هؤلاء الطلاب ومسموح لهم التعديل بقائمة الرغبات الخاصة بهم حتى الانتهاء من أعمال المرحلة كاملة.

وبدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019 بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.

 

 


المرحلة الثالثة للتنسيق

تنسيق ٢٠١٩

الثانوية العامة

موقع التنسيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: 167 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:27 ص

مكتب التنسيق ينتظر نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة.. 9 آلاف طالب متبقون لتسجيل الرغبات من الناجحين بالدور الأول.. 160 ألف طالب سجلوا بتنسيق الشهادات الفنية.. والمرحلة الثالثة مستمرة لتسجيل رغبات الدور الثانى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:08 م

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:03 ص

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقابة الموسيقيين تمنع الراقصات من العمل بشرط.. تعرف عليه

نقابة الموسيقيين تمنع الراقصات من العمل بشرط.. تعرف عليه

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة