موقع التنسيق مستمر فى استقبال رغبات المرحلة الثالثة حتى إعلان نتيجتها

وائل ربيعى

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه مستمر فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق من باقى الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة حتى إعلان نتيجة المرحلة كاملة بعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى للثانوية العامى الذى يبدأ بعد غد السبت.

وأشار مكتب التنسيق، إلى أن أن عدد طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق بلغ 76 ألف طالب حتى الآن، موضحا أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات هؤلاء الطلاب ومسموح لهم التعديل بقائمة الرغبات الخاصة بهم حتى الانتهاء من أعمال المرحلة كاملة.

وبدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019 بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.