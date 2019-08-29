موسكو:عودة 1540 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1540 لاجئا سوريا عادوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى الأراضى السورية، من بينهم 478 لاجئا (143 امرأة و243 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و1062 لاجئا (319 امرأة و542 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وأشار بيان لمركز المصالحة الروسى، اليوم الخميس، إلى أن إجمالى عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من أراضى الدول الأخرى منذ 18 يوليو 2018 بلغ 375 ألفا و609 أفراد، منهم حوالى 119 ألفا من لبنان، وأكثر من 256 ألفا من الأردن.

فى سياق متصل، ذكر البيان، أن وحدات سلاح المهندسيين السورى قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، لافتا إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.