موجيرينى: نؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران شريطة الحفاظ على الاتفاق النووى

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أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية فيديريكا موجيرينى اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبى يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران بشرط الحفاظ على الاتفاق النووى الحالى.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن موجيرينى رحبت - بشكل حذر - بفكرة إجراء مفاوضات، معتبرة أنه كلما تحدث الأفراد كلما فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس (الوضوح والاحترام)؛ على حد تعبيرها.



وعلى صعيد متصل، أعلنت موجيرينى انطلاق اجتماعات وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبى فى العاصمة الفنلندية هيلسنكي.



وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية إن النقاشات ستركز على مسؤولية الاتحاد بالنسبة للتحديات الأمنية وتأثير التغير المناخى على الأمن والدفاع.



وأضافت أنه سيتم التطرق - أيضا - إلى ملف الأمن البحري، وستبدأ اجتماعات منفصلة، بعدها لوزراء الخارجية لبحث ملفات منها الأوضاع فى الشرق الأوسط.