موجز6.. جهاز الإحصاء: 49.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 6 أشهر

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، جهاز الإحصاء: 49.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 6 أشهر.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

علم "اليوم السابع" من مصادر خاصة أن الهولندى فيرجيل فان ديك نجم ليفربول توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب كل من البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

اعترف عبود الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية لحقت الأضرار بهم سواء على مستوى الشباب والقيادات، وبغيرهم من شركاء الوطن من الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى.

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة داخل وزارة الثقافة، أن المفكر جمال حمدان شخصية العام لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51، التى من المقرر أن تنطلق خلال شهر يناير 2020، فى مركز المعارض بالتجمع الخامس.

كشفت شبكة "سكاى سبورتس"، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن نادي برشلونة الإسبانى توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسى، يقضي بالحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس مقومة بالجنيه المصرى، بلغت نحو 49.1 مليار جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – يونيو 2019"، لافتا إلى أن شهر مايو الماضى يعد أعلى الأشهر من حيث الإيرادات خلال تلك الفترة، حيث حققت القناة خلاله عائدات دولارية تعادل 8.6 مليار جنيه بالمصرى.

تصدرت نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة محور حديث الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض مع اللاعبين خلال الساعات الأخيرة، على هامش الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، حيث يرى المدرب الصربى أن التقدم بهدف نظيف منذ البداية أمر جيد ولكن كان على لاعبى فريقه مواصلة التقدم واستغلال الفرص التى أتيحت لهم خاصة أن الأمور من الممكن أن تنقلب فى أى وقت خلال سير اللقاء وكان على اللاعبين تأمين الفوز.

نجحت الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير فى إضافة ميداليتين ذهبيتين جديدتين لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

كشفت الحكومة فى تقريرها الدورى لرصد الشائعات ، رصد 14 شائعة إنتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 22-29 أغسطس الجارى.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، مُوضحةً أنه تم تحديد موعد بدء الدراسة فى الصفوف الأولى (رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى) يوم 11 سبتمبر المقبل، أما بشأن باقى الصفوف الدراسية الأخرى فستبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر 2019، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتأجيل الحكومة تطبيق الانطلاق الفعلي لمنظومة الـتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، والمقرر فى النصف الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لفشل التشغيل التجريبى للمنظومة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد، مُشيرةً إلى أن التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد سيبدأ فى الموعد المحدد فى النصف الأول من سبتمبر 2019، خاصةً بعد نجاح التشغيل التجريبى للمنظومة، على أن يتم تعميمها بكافة محافظات الجمهورية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة فى تطوير قطاع الصحة.

قررت نقابة الموسيقيين منع عمل الراقصات المصريات والأجانب فى مصر إلا إذا تحقق شرط وحيد وهو التصريح بالعمل بمصاحبة 5 عازفين على الأقل، وفيما عدا ذلك يمنع منحهن تصريحا للعمل، خاصة أن أغلبهن يستعن بالـdj فقط ويستغنين بالكامل عن العازفين والموسيقيين.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزى وافق على الانتقال لصفوف بشكتاش التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

نشرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة مجموعات التفتيش، اليوم الخميس، لتنفيذ قرار اإدارة الصيدلة بإدراج مادة "البريجبالين" المخدرة إلى جدول المخدرات، لتصبح جميع المستحضرات الدوائية التى تحتوى على تلك المادة من غير القانونى تداولها بالأسواق وتنفيذ الأحكام القانونية ضد كل المخالفين.

وقع باسم علي، ظهير أيمن الأهلي، عقود انتقاله للجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد مدد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم إضافية.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى تكريمًا للقادة الرؤساء المشاركين فى مؤتمر التيكاد، وذلك حسبما أفادت الفضائية المصرية الأولى فى خبر عاجل منذ قليل.

أسدلت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية الستار على قضية إتجار بالنقد الأجنبى لصاحب شركة حنون للصرافة، لإتجار صاحبها فى النقد الأجنبى مخالفة لقوانين البنك المركزى والتى نص عليها القانون .