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موجز لأهم أخبار الاقتصاد المحلية والعالمية على مدار اليوم

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:50 م
موجز لأهم أخبار الاقتصاد المحلية والعالمية على مدار اليوم البورصة المصرية
كتب أحمد حسن

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شهد اليوم الخميس 29 -8- 2019 عددا من الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية، منها توقيع اتفاق التسوية الودية بشأن أرض شركة المراجل البخارية بعد نزاع لسنوات، جهاز الإحصاء: 49.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 6 أشهر، "جلوبال ماركت" تمنح الدكتور محمد معيط جائزة أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط.

 

توقيع اتفاق التسوية الودية بشأن أرض شركة المراجل البخارية بعد نزاع لسنوات

http://www.youm7.com/4394990

‏هيئة الاستثمار تقرر تشكيل المجلس الاستشارى لشئون المناطق الحرة لإزالة أى تحديات

http://www.youm7.com/4394587

جهاز الإحصاء: 49.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 6 أشهر

http://www.youm7.com/4394876

وزارة المالية تطرح 19 مليار جنيه فى صورة أذون خزانة

http://www.youm7.com/4394773

"جلوبال ماركت" تمنح الدكتور محمد معيط جائزة أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط

http://www.youm7.com/4394673

الإسكان: تصدر كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

http://www.youm7.com/4394599

البورصة: 3 شركات تتقدم بمستندات زيادة رأس مالها بقيمة 95 مليون جنيه

http://www.youm7.com/4395117

 

 

 


اخبار الاقتصاد

البورصه

التمثيل التجارى

عقارات

وزاره الماليه

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