موجز لأهم أخبار الاقتصاد المحلية والعالمية على مدار اليوم

شهد اليوم الخميس 29 -8- 2019 عددا من الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية، منها توقيع اتفاق التسوية الودية بشأن أرض شركة المراجل البخارية بعد نزاع لسنوات، جهاز الإحصاء: 49.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 6 أشهر، "جلوبال ماركت" تمنح الدكتور محمد معيط جائزة أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط.
توقيع اتفاق التسوية الودية بشأن أرض شركة المراجل البخارية بعد نزاع لسنوات
هيئة الاستثمار تقرر تشكيل المجلس الاستشارى لشئون المناطق الحرة لإزالة أى تحديات
جهاز الإحصاء: 49.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 6 أشهر
وزارة المالية تطرح 19 مليار جنيه فى صورة أذون خزانة
"جلوبال ماركت" تمنح الدكتور محمد معيط جائزة أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط
الإسكان: تصدر كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء
البورصة: 3 شركات تتقدم بمستندات زيادة رأس مالها بقيمة 95 مليون جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة