موجز المحافظات.. انتحار أمين شرطة مفصول عن العمل فى المنيا

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم الخميس من مختلف المحافظات، وأهمها:

انتحار أمين شرطة مفصول عن العمل فى المنيا



جثة

انتحار طالب بجامعة المنصورة لمعاناته من مرض نفسى





العثور على جثة طفل حديث الولادة أمام أحد المساجد بالشرقية





مصرع طفلة رضيعة سقطت من أعلى سلم أسرتها بالفيوم

العثور على جثة ربة منزل ونجلها متحللين بمنزل مهجور بقنا

العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاه بالقرب من محكمة كفر الدوار

تاجر أحذية يتهم آخر غينى بالنصب عليه فى عملات مزورة بالدقهلية





محافظ الغربية: توفير إيواء مؤقت للأسر المتضررة من إخلاء منزلها بطنطا



اللواء هشام السعيد محافظ الغربية

"تضامن الإسكندرية" : تجهيز 155 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية