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مكتبة الاسكندرية تستضيف لقاء مناقشة الخطة الخمسية للاتحاد الدولى للمكتبات" الإفلا"

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:47 م
مكتبة الاسكندرية تستضيف لقاء مناقشة الخطة الخمسية للاتحاد الدولى للمكتبات" الإفلا" الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكد الدكتور مصطفي الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية ، على أهمية دعم المكتبات العربية في إطار الاتحاد الدولي للمكتبات "الإفلا" حيث تستضيف مكتبة الاسكندرية ورشة عمل لمناقشة الخطة الخمسية للإفلا.

حيث التقي الدكتور أمجد الجوهري؛ رئيس قطاع المكتبات كلا من جلوريا سالميرون؛ رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات(الإفلا) وجيرالد ليتنر؛ سكرتير عام الإفلا، لبحث أوجه التعاون المستقبلية، وقد أشادت رئيس الإفلا بدعم مكتبة الاسكندرية وتنظيم المكتبة لمؤتمرين تحضيريين قبل انعقاد المؤتمر العام بأثينا، وتأكيدا للدور الريادي الذي تقوم به مكتبة الاسكندرية بالمنطقة.
 
وكرم الدكتور مصطفي الفقى، كلا من جلوريا سالميرون "الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للمكتبات "والذي تنتهي مدته هذه الدورة- وكريستين ماكنزي" الرئيس الجديد المنتخب"،وقدم لهم بعض الكتب والإصدارات الخاصة من مكتبة الاسكندرية اشاده منه بدورهم المتميز في الافلا وحرصا منه لمشاركة المكتبة المستمرة في الاتحاد الدولي للمكتبات.
 
وتم الاتفاق علي استضافة المكتبة لورشة عمل تعقد خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2019 لمناقشة الخطة الاستراتيجية الخمسية للإفلا 2019-2024.بتواجد العديد من الخبراء في هذا المجال
 

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مكتبة الاسكندرية

الافلا

الاتحاد الدولى للمكتبات

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