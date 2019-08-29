مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

كتبت رحاب نبيل

قال المهندس مجدى محمدين ، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ، أن مطار الغردقة الدولى شهد خلال شهر يوليو الماضى كثافة كبيرة فى عدد الرحلات التى استقبلها المطار .

وأضاف رئيس الشركة فى تصريحات صحفية ، أن الخدمات الأرضية بمطار الغردقة الدولي، قدمت خدمات لـ 1700 رحلة طيران خلال شهر يوليو الماضى وهو معدل لم يتحقق منذ عام 2010، مشيدا بالعاملين فى محطة الغردقة للخدمات الأرضية ، لما بذلوه من جهد .

وأكد محمدين ، ارتفاع معدل خدمة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لرحلات مصرللطيران والشركات الأخرى بمطار الغردقة لشهور مايو ويونيه ويوليه، والتى وصلت إلى 4635 رحلة جوية.

يذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية نجحت فى تجديد اعتماد شهادة "الإيزاجو" الدولية فى محطتى برج العرب والغردقة، دون ملاحظات من قبل فريق التفتيش، حيث قامت الشركة بتطبيق المعايير العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولى للنقل الجوى الـ IATA للحصول على الشهادة والتى يتم منحها لمقدمى الخدمة الأرضية التى تلتزم بتطبيق هذه المعايير، وهو ما حرصت عليه الشركة للحصول على تجديد هذا الاعتماد الدولي، وقد استغرق التفتيش عدة أيام فى المحطتين تم خلالهما المراجعة على جميع أنشطة الخدمات الأرضية بالمطارات.

وتعتبر شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية، هى من أوائل الشركات بالشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذا الاعتماد الدولي، وأن شهادة الإيزاجو العالمية يتم منحها للشركات العاملة فى مجال الخدمة الأرضية كل عامين.