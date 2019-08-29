مصر تبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الأفريقى للتنمية فى قمة التيكاد

كتب عبد الحليم سالم

بحثت مصر سبل تعزيز التعاون مع البنك الأفريقى للتنمية فى قمة التيكاد باليابان، حيث ‫التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم بالدكتور أكينوومي أديسينا رئيس بنك التنمية الإفريقى علي هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية.

وبحث الاجتماع، تعزيز التعاون مع البنك لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادي ومشروعات الربط بين الدول الأفريقية، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية.

وأكدت الوزيرة اهتمام مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019 بزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية، وذلك في ضوء تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

ودعت رئيس البنك للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2019 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 22 إلي 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس البنك إلى حرص البنك على تشجيع التكامل الاقتصادي القاري، وذلك في إطار دعم مبادرات الاندماج الإقليمي بين دول القارة في مجالات تحقيق التنمية.