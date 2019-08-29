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مصرع طفلة رضيعة سقطت من أعلى سلم أسرتها بالفيوم

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:49 م
مصرع طفلة رضيعة سقطت من أعلى سلم أسرتها بالفيوم جثة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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لقيت طفلة رضيعة، من قرية كحك بحري، بمحافظة الفيوم، مصرعها، إثر سقوطها من أعلى سلم منزل أسرتها، أثناء لهوها

تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من "حاتم.س.ع" (24 سنة-صياد)، ومقيم بقرية كحك بحري، بمصرع ابنته "م.ح" (9 شهور)، إثر سقوطها من أعلى سلم المنزل أثناء لهوها، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وأكدت والدة الطفلة المتوفية، "ف.ح" أقوال زوجها، ولم تتهم أحد بالتسبب في حدوث الواقعة، وذكر تقرير مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة المتوفية، أن سبب الوفاة يرجع إلى حدوث كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، حرر محضر بالواقعة، قد برقم 1676 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الشواشنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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