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مسلحون يقتلون 4 جنود عراقيين عند نقطة تفتيش فى الأنبار

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:18 م
مسلحون يقتلون 4 جنود عراقيين عند نقطة تفتيش فى الأنبار عناصر من الجيش العراقى
الفلوجة (رويترز)

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قال مصدران أمنيان إن مسلحين مجهولين، قتلوا بالرصاص أربعة جنود عراقيين وأصابوا سبعة آخرين عند نقطة تفتيش عسكرية فى محافظة الأنبار، اليوم الخميس.

وقع الهجوم فى الساعات الأولى من صباح الخميس قرب بلدة الكرمة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال غربى بغداد.

وفى هجوم منفصل وقع فى وقت مبكر صباح اليوم أصيب ثلاثة من رجال الشرطة على يد مسلحين مجهولين عند نقطة تفتيش أمنية فى جلولة بمحافظة ديالى شمال شرقى العاصمة، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن أى من الهجومين.

وأعلن العراق فى ديسمبر انتصاره على تنظيم داعش الذى سيطر فى وقت ما على مساحات كبيرة من البلاد لكن المسلحين تحولوا منذ ذلك الحين إلى نمط الهجمات الخاطفة بهدف تقويض حكومة بغداد.

ومن المعروف أن المتشددين المسلحين ينشطون فى الأنبار وديالى رغم فقدهم السيطرة على الأراضى هناك.

 


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قتل 4 جنود عراقيين

نقطة تفتيش

الأنبار

العنف فى العراق

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