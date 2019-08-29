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"مرور الدقهلية" تضبط سيارة تحمل كلمة "جنسية" باللغة الإنجليزية

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:51 م
"مرور الدقهلية" تضبط سيارة تحمل كلمة "جنسية" باللغة الإنجليزية السياره
الدقهلية - فريق المحافظات

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للمرة الثانية على التوالى خلال شهرين تم ضبط سيارة تحمل لوحات مكتوب عليها بدلاً من الأرقام لفظ “FUCK” بمدينة المنصورة، وذلك بعد تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتعليق المواطنين عليها بالانتقاد؛ فتحركت إدارة مرور المنصورة لضبطها والتحفظ عليها.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد برصد متابعة مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتداول صورة سيارة ملاكي، ماركة "هيونداى النترا" سوداء اللون، وقيام مالكها بنزع اللوحة المعدنية الخلفية لها، واستبدالها بوضع لوحة خشبية مدون عليها كلمة خادشة للحياء باللغة الإنجليزية هى“FUCK”  والسير بها فى مدينة المنصورة.

فتم إخطار إدارة مرور الدقهلية وتكليف الضباط بسرعة البحث وضبط السيارة ومالكها، وتمكن ضباط مباحث المرور من ضبط السيارة أثناء سيرها بشارع الترعة بدائرة قسم أول المنصورة.

وتبين أنها تحمل لوحة معدنية أمامية برقم "د أ ر " ملاكي، ويدعى قائدها ومالكها "بهاء.م.ع"، 21 عاما، طالب، ومقيم ببندر طلخا.

وتم التحفظ على السيارة ووضعها تحت تصرف النيابة، وأمرت النيابة بنزع اللوحات الخلفية وتركيب الأرقام، وقررت سداد صاحب السيارة كفالة إخلاء سبيل قدرها 10 آلاف جنيه.

جدير بالذكر أنه سبق وأن حدثت نفس الواقعة خلال شهر يونيو الماضي، وتم تداول صور أثارت غضب واستياء المواطنين لسيارة تسير فى شوارع المنصورة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وطالب رواد "فيس بوك" بضرورة ضبط السيارة وصاحبها، لوضع حد لمخالفة القانون، واستمرار نشر ألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على الملأ بهذا الشكل، وتمكنت إدارة المرور من ضبطها وصاحبها، وتبين أنها لطالب، 20 عامًا، وتم التحفظ على السيارة ووضعها تحت تصرف النيابة.

 

صورة السيارة في الواقعة الأولى خلال شهر يونيو الماضي (1)
صورة السيارة في الواقعة الأولى خلال شهر يونيو الماضي (1)

 

صورة السيارة في الواقعة الثانية خلال شهر أغسطس
صورة السيارة في الواقعة الثانية خلال شهر أغسطس

 


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