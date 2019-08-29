"مرور أسوان " يرصد 604 مخالفة ويضبط سائقين متعاطين مخدرات

أسوان - صلاح المسن

نفذت مديرية أمن أسوان ، اليوم حملة مرورية شاركت فيها ادارات المرور والبحث الجنائي ، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

وتضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت جهود الحملة عن تحريرنحو 604 مخالفة مرورية متنوعة وتم ضبط 8 دراجات نارية بدون ترخيص، وتم فحص 25 قائد سيارة بنقطة تحرير كيما - دائرة قسم شرطة ثان أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2حالة إيجابية لتعاطي الأقراص المخدرة ومخدر الحشيش والبانجو.

كما تضمنت الجهود تحرير137 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة.والتصالح الفوري في 73 مخالفة وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح ، كما أسفرت الحملة عن تحرير 200 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق