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"مرور أسوان " يرصد 604 مخالفة ويضبط سائقين متعاطين مخدرات

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:49 م
"مرور أسوان " يرصد 604 مخالفة ويضبط سائقين متعاطين مخدرات حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نفذت مديرية أمن أسوان ، اليوم حملة مرورية  شاركت فيها ادارات المرور والبحث الجنائي ، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

وتضمنت جهود الحملة  نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت جهود الحملة عن تحريرنحو 604 مخالفة مرورية متنوعة وتم ضبط 8 دراجات نارية بدون ترخيص، وتم فحص 25 قائد سيارة بنقطة تحرير كيما  - دائرة قسم  شرطة ثان أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2حالة إيجابية  لتعاطي  الأقراص المخدرة ومخدر الحشيش والبانجو.

كما تضمنت الجهود  تحرير137 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة.والتصالح الفوري في  73 مخالفة  وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح ، كما أسفرت الحملة عن تحرير  200  مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق 

 

 

 

 

 
 
 

 


كمين

مخدرات

ترخيص

مرور اسوان

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