مذكرة تعاون بين"محمد بن راشد للإسكان" والبنك العربى لتمويل مساكن الإماراتيين

محمد عبد المجيد

وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والبنك العربى المتحد، مذكرة تفاهم يقدم البنك بموجبها حلول تمويل المنازل للمواطنين المستفيدين من برنامج "اليسر" أحد مبادرات المؤسسة، والذى يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل سكن جاهز مملوك للمؤسسة أو بناء وشراء سكن من السوق المحلى عن طريق البنوك والمصارف الشريكة للمؤسسة.

و وفقا لوكالة الأنباء الاإماراتية "وام"، وقع المذكرة عن البنك العربى المتحد، محمد النعيمى نائب الرئيس التنفيذى، فيما وقعها عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامى عبدالله قرقاش مديرها التنفيذى، بحضور عدد من مسئولى الجانبين .

وسيقدم البنك بموجب المذكرة، تمويلا سكنيا بنسبة 100 فى المائة من قيمة العقار، مع فترة سداد تصل إلى 25 عاما، ومعدلات ربح نوعية، إضافة إلى تقديم نوعين من التسهيلات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتملك مسكن، وخيار تمويل آخر وفق سياسة التمويل ونسب الأرباح المعمول بها فى البنك .

وقال محمد النعيمى، "نؤمن فى البنك العربى المتحد أن خدمة الوطن والمواطن تعد مسئولية تضامنية بين القطاعين الحكومى والخاص، وهو ما يدفعنا للعمل يدا بيد نحو تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية ومن هذا المنطلق ينبع حرصنا على توجيه كل جهودنا نحو الارتقاء بجودة حياة مواطنى الدولة وتأتى شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تأكيدا لالتزامنا الراسخ بتوفير حلول مبتكرة لتمويل المنازل للمواطنين توافقا مع رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة التى لا تدخر جهدا فى سبيل أن ينعم مواطنى الدولة بالسعادة ورغد العيش".

من جانبه رحب سامى عبد الله قرقاش، بالبنك العربى المتحد كشريك فى تمويل الإسكان، مشيرا إلى استعداد المؤسسة للكشف عن بدائل الإسكان فى إطار برامجها التى تأتى كجزء من التزامها الدائم بتوفير منازل عالية الجودة لمواطنى الدولة.

وأضاف، أن توقيع هذه المذكرة يأتى فى إطار حرص المؤسسة على تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان ولتسهيل الإجراءات للحصول على التمويلات الإسكانية المطلوبة عبر نافذة واحدة توفر الوقت والجهد على المتعاملين.

وأوضح قرقاش، أن المؤسسة ستقدم من خلال شراكتها مع البنك العربى المتحد فرصا مثالية لآلاف المواطنين للحصول على حزمة من الحلول العملية المرتبطة ببناء المساكن بطريقة ميسرة، والتى تأتى ضمن سعينا نحو تحقيق الاستقرار السكنى وإسعاد المواطنين، انسجاما مع رؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، بتطوير منظومة الإسكان الموجه لأبناء الدولة وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم.