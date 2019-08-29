مدير أمن سوهاج يفتتح معرض " كلنا واحد " للأدوات المدرسية

سوهاج محمود مقبول

افتتح اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج معرض الأدوات والزى الرسمى والذى تقيمه وزارة الداخلية في مرحلته التاسعة ضمن مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

و يقوم المعرض بتوفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد .

جاء المعرض بالتعاون مع أصحاب المكتبات الكبرى والغرفة التجارية وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى لتوفير إحتياجات الطلاب والتلاميذ من الإحتياجات المدرسية بإسعار مخفضة والتى تقل عن مثيلتها بالسوق بنسبة تصل إلى 30% وقد شهد المعرض إقبالا كثيفا من أولياء الأمور والتلاميذ وتم تكليف إدارة مباحث التموين برئاسة العميد محمد نصحى بالإشراف المباشر على المعرض.

ومن جانبهم قدم العديد من الأهالى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على تلك المبادرة التى رفعت عن كاهلم عبئ كبير خاصة مع إرتفاع أسعار المستلزمات الدراسية في الأسواق بينما توفرها المبادرة بأسعار مخفضة جدا تتناسب مع كافة الفئات المجتمعية مع الوضع في الإعتبار الجودة العالية والمتانة والتشطيب الممتاز للزى المدرسى.

وعلى جانب أخر طالب أولياء الأمور تعميم المبادرة بكل المراكز والقرى لتكون هناك فرصة كبيرة لفئات تحتاج إلى تلك المستلزمات للإستفادة من هذه التخفيضات والذين تحرمهم بعد المسافة من محل إقامتهم إلى المحافظة في الإستفادة من ذلك العرض لأنهم هم الأولى من غيرهم بهذه التخفيضات.

وطالب زوار المعرض القائمين على المعرض بأن يستمر المعرض طوال العام أو على الأقل يتم إعادة فتحة في إجازة نصف العام لتوفير الأدوات المدرسية في النصف الثانى من الدراسة بنفس الأسعار المخفضة كمساعدة لأولياء الأمور والتلاميذ.

يذكر أن المعرض الذى افتتحه مدير أمن سوهاج ،يضم تشكيله كبيرة ومتميزه من الأدوات المدرسية والتى يحتاج إليها تلاميذ المرحلة الإبتدائية وطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بالإضافة إلى تشكيلة كبيرة من الشنط المدرسية بالأشكال المتميزة والجودة العالية والتى تتناسب مع كل المراحل التعليمة ولم يقتصر المعرض في محتواه على الشنط والأدوات المدرسية فقط بل تم تخصيص جناح كل للزى المدرسى إبتدائى إعدادى ثانوى بالإضافة إلى جناح كامل للأحذية المدرسية ما بين أحذية للأولاد والبنات وقسم للجوارب .