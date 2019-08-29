سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 07:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محمد بيفوجى: الدعم المالى وحده لا يكفى لتحقيق التنمية بأفريقيا

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:00 م
محمد بيفوجى: الدعم المالى وحده لا يكفى لتحقيق التنمية بأفريقيا محمد بيفوجي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة
رسالة يوكوهاما - نورهان مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح محمد بيفوجي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمتخصص في الشئون الزراعية، بأن الدعم المالي وحده لا يمكن أن يحقق التنمية المنشودة، وأن على أفريقيا أن تعي جيدًا احتياجاتها للاستفادة من الشراكات الدولية بشكل مثمر.

وبالحديث عن الدعم المالي الذي تتلقاه أفريقيا من دول عدة مثل الصين والهند، قال بيفوجي،في تصريحات صحفية اليوم الخميس لـ  " اليوم السابع "   على هامش المؤتمر السابع لتيكاد المنعقد في اليابان، إن: "المال لا يأتي في المقام الأول، ولكن السؤال الأهم الآن هو ماذا يحتاج المواطنين الأفارقة، فإذا ما لم يملك الفرد خطة واضحة المعالم نحو هدفه، لن تكون هناك تنمية حقيقية".

وتطرق بيفوجي ، إلى أهمية دمج القطاع الخاص في خارطة التنمية في أفريقيا، والتي هي موضوع القمة السابعة، قائلًا: "إن الشراكة أو المساعدة سواء كانت من القطاع العام أو الخاص بشكل صحيح لتلبية احتياجات أفريقيا" ، ويشغل بيفوجي أيضًا منصب المدير العام للوكالة الأفريقية للحد من المخاطر، المؤسسة من قبل الاتحاد الأفريقي في عام 2012 

وانطلق اليوم الثاني من القمة السابعة لتيكاد، اليوم الخميس، وانعقت جلسة رئيسية في الصباح حول الحوار بين القطاعين العام والخاص، وقد ترأسها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك هذا العام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى رئاسة الدورة السابعة من مؤتمر تيكاد للمرة الأولى، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى، إلى جانب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي.

ويقام تيكاد 7 فى يوكوهاما، اليابان فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس، وهذه هى المرة الثالثة ليوكوهاما لاستضافة هذا الحدث الدولى الأكبر الذى يحدث فى اليابان.

وخلال مؤتمر صحفى عقد قبل انعقاد قمة تيكاد، حدد سفير تيكاد، ونائب مساعد وزير الخارجية اليابانية كيا ماساهيكوالنتائج الرئيسية التي تهدف إليها قمة تيكاد ٧، بما في ذلك تطوير صناعات التنويع والبنية التحتية عالية الجودة وتنمية الموارد البشرية والتغطية الصحية الشاملة وتحسين بيئة الاستثمار والمؤسسات.

 

 

 


تيكاد

مصر

اليابان

افريقيا

يوكوهاما

اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة