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محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:51 ص
محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا لمناقشة ومتابعة إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وممثلى الكنائس، والمستشار القانونى ومدير مديرية الإسكان وإدارة الحماية المدنية.

 

وناقش المحافظ الاشتراطات المطلوبة من الحماية المدنية لتوفيق أوضاع الكنائس، حيث طالب المحافظ بعمل معاينة لكل كنيسة على حدة وتطبيق الحد من اشتراطات الحماية المدنية للوصول للقدر الكافى من الأمان وحماية أرواح المواطنين، مطالبا الحماية المدنية بالتيسير وتطبيق الاشتراطات بطريقة مرحلية بالتوازى مع باقى الإجراءات المطلوبة للترخيص.

 

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة لتقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والتواصل مع مسئولى الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

 

كما طالب المحافظ، بسرعة البدء بالكنائس التى يسهل تطبيق اشتراطات الحماية المدنية عليها وتطبيق الحد الأدنى من الاشتراطات على باقى الكنائس التى يصعب تطبيق كامل الإشتراطات عليها، وذلك دفعا للأعمال وسرعة الإنجاز وتوفيق كل الكنائس المطلوبة بالمحافظة.

 

محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس (1)
محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس

 

محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس (2)
محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس 

 

محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس (3)
محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس 

 

محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس (4)
محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس 

 

محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس (5)
محافظ القليوبية يناقش إجراءات توفيق أوضاع الكنائس 

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