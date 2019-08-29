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محافظ القليوبية: المحافظة انتهت من الخطة الاستثمارية بنسبة 100%

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:33 م
محافظ القليوبية: المحافظة انتهت من الخطة الاستثمارية بنسبة 100% الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الانتهاء من الخطة الاستثمارية للمحافظة 100% للعام الماضى، كما تم إنجاز عدد كبير من المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية الاساسية بالمحافظة منها الصرف الصحى، والتى بلغ إجمالى المشروعات بهذا القطاع 70 مشروع، بلغت نسبة الإنجاز بعدد كبير منها إلى نسبة متقدمة.

وأضاف المحافظ، خلال احتفالية المحافظة بعيدها القومى بقصر ثقافة بنها، بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وإجلال عامر مدير ثقافة القليوبية، أن المحافظة تشهد كل يوم إنجازات فى كافة المجالات والميادين، ومطلوب إنجاز اكبر فى تلك القطاعات حتى يشعر المواطن بانه يتم تحقيق تطلعاته.

وأوضح أن سيتم افتتاح عدد جديد من المدارس للدخول للخدمة العام الدراسى المقبل 2019/2020، لتحارب من خلالها المحافظة الكثافات المرتفعة بالفصول، والتأكيد على أن عام 2019 عام التعليم كما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المستشفيات بالمحافظة لتقديم خدمة طبية لائقة بمواطنى المحافظة بعد تطويرها.


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