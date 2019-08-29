محافظ القاهرة يحضر احتفال مصر بالعام الهجرى الجديد السبت المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1441 والذى تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة المغرب يوم السبت المقبل.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر المحرم لعام 1441هـ بعد غروب شمس غدا الجمعة 29 من شهر ذى الحجة الموافق 30 اغسطس 2019 م بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وسوف يتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية وموعد بداية السنة الهجرية على صفحة الفيس بوك الرسمية لدار الإفتاء المصرية وكذلك على الموقع الرسمى لها.