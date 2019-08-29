محافظ الدقهلية رفع 590 طن قمامة في حى غرب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن استمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخالفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء حيث تم رفع 590 طن قمامة بنطاق حي غرب المنصورة خلال ثلاثة أيام .

وفي إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل في نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها.

قال المحاسب أحمد عبد السميع ،رئيس حي غرب إنه في إطار تعليمات محافظ الدقهلية بتكثيف النشاط اليومي تم توريد 590 طن قمامة خلال ثلاثة أيام تم رفعها بنطاق الحي،كما تم قص وتهذيب أشجار الكنيسة اليونانية بشارع السكة القديمة ،ورفع المخلفات الناتجة عن عملية القص وغسيل رصيف وبردورات الجزيرة الوسطى بطول شارع عبد السلام عارف ،ومحيط مدرسة الدكتور طه حسين الثانوية بنين بشارع محمود شاهين ،وكنس ورفع الأتربة من جانبى الطريق خلف منطقة الأمن المركزي ،وشارع الترعة،شارع مستشفى الصدر،شارع أحمد ماهر.

كما قامت رئاسة الحي برفع مخلفات قص وتهذيب الأشجار والحشائش من داخل مدرسة المنصورة الثانوية الزخرفية بنات بمحيط مستشفى المنصورة الدولى ،ومن داخل المدرسة الإلكترونية الثانوية بنات بمحيط مستشفى المنصورة الدولى ،ومواصلة رفع كفاءة سور كورنيش النيل بالمشاية السفلية من خلال لحام وصيانة ودهان السور الحديدى بطول الشارع للإرتقاء بالمظهر الجمالى للمكان .