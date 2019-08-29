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محافظ الإسماعيلية يُكرم أبطال الغوص والإنقاذ الحاصلين على المراكز الأولى فى كأس العالم

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:45 م
محافظ الإسماعيلية يُكرم أبطال الغوص والإنقاذ الحاصلين على المراكز الأولى فى كأس العالم
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قام اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد وسامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وفى حضور عدد من القيادات التنفيذية بتكريم عدد من أبطال رياضة الغوص و الإنقاذ من أبناء المحافظة الحاصلين علي المراكز المتقدمة والميداليات البرونزية في بطولة كأس العالم للمنتخبات بالدورة الـ 16 التي أقيمت بشرم الشيخ.

 

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وكان محافظ الإسماعيلية قد أستقبل العقيد محمد مسلم، رئيس منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ والتي تشمل محافظات الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر و السويس والشرقية والمنوفية ومقرها الإسماعيلية وأعضاء الاتحاد ومنطقة الإسماعيلية لرياضة الغوص.

وقام محافظ الإسماعيلية بتكريم أبناء المنطقة وتسليمهم شهادات التقدير والمكافات المالية وعددهم ثلاثة أبطال، إضافة إلي تكريم 4 سباحين من الحاصلين علي كؤوس أحسن سباحين في بطولتي الجمهورية التي أقيمت خلال شهري فبراير ويونيو 2019 الماضيين.

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والأبطال المكرمين هم سلمي محمد رمضان، ومازن محمد السيد، وفاطمة أيمن، ومروان محمد رمضان، وسلمي محمد رمضان، وعماد هشام محمد، وفجر أسامة فاروق كما شمل التكريم السباح عبدالله عماد عبدالله الحاصل علي ذهبية بطولة الجمهورية 2019 والحاصل أيضا علي المركز الثاني علي الجمهورية بشهادة الثانوية العامة.

وخلال اللقاء تم أستعراض ومناقشة مقترح توقيع بروتوكول فيما بين المحافظة واتحاد اللعبة لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة جميع المنقذين العاملين بشواطئ الإسماعيلية، وفى الختام تم إهداء درع الاتحاد المصرى للغوص إلى محافظ الإسماعيلية.

 
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حمدى عثمان

محافظ الاسماعيلية

رياضه الغوص

اتحاد الغوص

منطقة الاسماعيلية للغوص

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