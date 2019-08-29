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محافظ أسيوط يسلم 11 عقد تقنين للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة بـ5 مراكز

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:41 م
محافظ أسيوط يسلم 11 عقد تقنين للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة بـ5 مراكز تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة
أسيوط - ضحا صالح

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سلم اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، 11 عقد تقنين جديد لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بـ (5) مراكز على مستوى المحافظة، وذلك بعد أن تم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون وقرارات مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقنين وضع اليد للأراضى المملوكة للدولة والتى تمثل حق الشعب.

 

حضر تسليم العقود المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط ورؤساء المدن والمراكز الكائن بنطاقها الأراضى التى تم تسليم عقودها وتشمل ( البدارى – ديروط – ساحل سليم – الغنايم – منفلوط ) وأصحاب طلبات التقنين.

 

وقال محافظ أسيوط، إن تسليم العقود يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الممولكة لها بالقانون، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء بمواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة كل فى نطاق مركزه واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.

 

تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة (1)
تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة 

 

تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة (2)
تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة 

 

تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة (3)
تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة

 

تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة (4)
تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة

 

تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة (5)
تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة

 

تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة (6)
تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة

 

تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة (7)
تسليم 11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة

تقنين الاراضى

محافظ اسيوط

تقنين الاراضى باسيوط

اسيوط

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