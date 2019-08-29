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متستهترش بالصداع المستمر.. خلى بالك ممكن يكون ورم فى المخ

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:00 م
متستهترش بالصداع المستمر.. خلى بالك ممكن يكون ورم فى المخ الصداع وورم الدماغ
كتبت فاطمة خليل

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الصداع من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب كثير من الناس، ولكن إذا استمر الألم لفترة طويلة أو تكرر حدوثه فقد يكون ذلك علامة على  مشكلة خطيرة مثل ورم في المخ.

ورم الدماغ
ورم الدماغ

ووفقاً لموقع "جونز هوبكنز هيلث" فإنه من النادر أن يكون الصداع علامة على وجود ورم في المخ، ومع ذلك  يوصي الخبراء بأنك إذا كنت تعاني من صداع بشكل مفاجئ أو تغير نمط  الصداع لديك أو أصبح أكثر تكرارا، فهذا سبب وجيه لزيارة طبيبك لاستبعاد أي مشاكل خطيرة.

والفئة العمرية الأكثر شيوعاً لأورام الدماغ لدى البالغين هي من 40 إلى 60 عامًا.

الأورام التي تبدأ في الدماغ (أورام الدماغ الأولية) أقل شيوعًا بكثير من الأورام التي تنتشر إلى الدماغ من مناطق أخرى.

بعض أورام المخ لا تسبب الصداع على الإطلاق، لأن المخ يكون غير قادر على الإحساس بالألم، ولكن فقط عندما يكون الورم كبيرًا بما يكفي للضغط على الأعصاب أو الأوعية، فإنه يسبب الصداع.

إذا كان الصداع هو شكواك الرئيسية واستمر نمط الصداع ثابتًا إلى حد ما ، فمن المحتمل أن يكون لديك واحد من العديد من الحالات مثل الصداع النصفي أو صداع التوتر أو الصداع العنقودي أو أي صنف آخر، يمكن أن تكون هذه الصدمات مؤلمة بشدة ولكنها لا تهدد الحياة.

علامات على أن صداعك يشير إلى حالة مرضية خطيرة
 

إذا ذهبت إلى الطبيب لعلاج الصداع، فسوف يسألك عن علامات الصداع التى قد تشير إلى حالة خطيرة، وهذه العلامات هى:

-نوبات الصرع.

- القئ والغثيان.

-خدر أو تنميل.

-تورم العين أو مشاكل في الرؤية.

-ضعف أو شلل، خاصة على جانب واحد من الجسم.

-اضطراب فى الكلام.

-تغيير الشخصية.

 


اعراض الصداع

الصداع

ورم المخ

ورم الدماغ

الصداع وسرطان الدماغ

سرطان المخ

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