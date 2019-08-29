مباحث منيا القمح تضبط ترزى لانتحاله صفة شخصيات هامة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، من ضبط ترزى لقيامه بالنصب على عدد من الأهالى مقابل مبالغ مالية، وانتحل صفة شخصيات هامة، وتم إحالته للنيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو روءف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا يفيد ورود معلومات سرية، للرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث مركز منيا القمح، عن قيام "محمد ع ش إ" 60 سنة ترزى ومقيم الصنافين، دائرة المركز، بقيامه بالنصب على عدد من المواطنين مقابل مبالغ مالية، وتزوير محررات رسمية، وتمكنت مأمورية قداها الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، من القبض عليه، وعثر بحوزته على محررات مزورة، وتبين حيازته على كارينهات مزورة باسم شخصيات هامة فى المحافظة، مستشارين وضباط وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 31039 جنح منيا القمح لسنة 2019.