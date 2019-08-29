مادورو يعقد اجتماع مع الخبراء ورواد الأعمال لحل الأزمة الاقتصادية الفنزويلية

دعت حكومة نيكولاس مادورو، لعقد اجتماع مع الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال للبحث عن "حلول إنتاجية" للأزمة الاقتصادية التى تمر بها فنزويلا.

ووفقا لصحيفة "البيروديكو" الإسبانية، فإن مادورو يعرض على رواد الأعمال تمويل مشاريع تساعد على انتعاش اقتصاد فنزويلا، الذى يعانى من التضخم وفقدان القوة الشرائية.

هذه الدعوة ، وفقًا للرئيس، تبحث عن "كل الأشخاص الذين لديهم حلول" لإنتاج الأغذية أو صناعة السيارات أو التكنولوجيا المتقدمة ، والذين "بعلمهم قادرون على الابتكار".

وقال مادورو إن الهدف من ذلك هو استخدام مساهماتهم "كأداة عظيمة وسلاح أساسى يفسح طريق الانتعاش والمقاومة الاقتصادية نحو النمو المطرد ونحو الرخاء الاقتصادى".

ومن جانبه ، أوضحت نائب الرئيس الفنزويلى "ديلسى رودريجيز" أن هذا "السجل الوطني للمبدعين التكنولوجيين" سيتبع "القدرات الإبداعية" و "العبقرية" للمواطنين لوضعهم "في خدمة التنمية الوطنية".

وأشار إلى أن السلطة التنفيذية، جنبا إلى جنب مع الحزب الاشتراكى المتحد الحكومى (PSUV)، ستقدر المشاريع وسيتم تمويل "الأهم" بالمال العام.

وتمر فنزويلا بفترة من التوتر السياسى منذ يناير الماضى، بعد تولى مادورو فترة ولاية مدتها ست سنوات لا تعترف بها المعارضة أو جزء من المجتمع الدولى، وأعلن رئيس البرلمان، خوان جوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا وحصل على دعم أكثر من 50 دولة، بقيادة الولايات المتحدة.