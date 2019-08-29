كوب واحد من عصير العنب الأحمر يساعد على تجنب السمنة ويعزز الصحة

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أن عصير العنب الأحمر يعزز البكتيريا الجيدة فى الأمعاء وبالتالي يعزز صحة الجهاز الهضمي، مقارنة بأولئك الذين يفضلون المشروبات الكحولية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اقترح الباحثون أن المركبات الموجودة في العنب الأحمر والتي تسمى البوليفينول قد تعمل كوقود لمجموعة من البكتيريا والفطريات التي توفر الصحة والتي تعيش في الأمعاء.

وقالوا إن العنب الأحمر يمكن أن يساعد الجسم أيضًا على الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية والحفاظ على نظام المناعة القوي وتجنب السمنة.

وزعم أحد العلماء في جامعة كينجز كوليدج لندن: "إذا كان عليك اختيار مشروب واحد فى اليوم ، فإن العنب الأحمر هو الذي يجب عليك اختياره".

وقد أظهرت الدراسات السابقة أدلة على أن العنب الأحمر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو الخرف ويبطئ السرطان والبعض الآخر يعثر على الأضداد الدقيقة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة إن أولئك الذين شربوا عصير العنب الأحمر - حتى لو كان مرة واحدة كل أسبوعين فقط - لديهم تنوع "أعلى بكثير" من البكتيريا في الجهاز الهضمي.

ويعتقد العلماء أن هذا يرجع إلى البوليفينول - العناصر الغذائية المضادة للأكسدة الموجودة في الفواكه - والتي توجد في العنب المستخدم في صنع النبيذ ، وخاصة الأحمر.