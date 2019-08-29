كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى

بدأت كنترولات الثانوية العامة، صباح اليوم، الخميس، استبقال تظلمات طلاب الثانوية العامة دور ثان، وتستمر لمدة 15 يوما.

وتستقبل الكنترولات طلاب الثانوية العامة بعد تسديد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة فى البنك الأهلى، على أن يتمكن الطلاب المتظلمين من الإطلاع على صورة مكراسة الإجابة فور تقدمه بطلب التظلم.

وقالت مصادر مسئولة، إن سبب السماح لطلاب الدور الثانى بالإطلاع على كراسة الإجابة فى نفس يوم تقدمه بتطلب التظلم، هو أن عدد الطلاب المتظلمين سيكون قليلا وتخفيفا على الطلاب تم السماح لهم بالإطلاع فى نفس يوم تقدمهم بطلبات التظلم.

وأوضحت المصادر، أن الكنترولات ستفحص جميع طلبات الطلاب فى نفس الوقت وأى طالب يستحق الزياة سيتم تغيير شهادته.

الجدير بالذكر أن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة تم إعلانها أمس الأربعاء بنسبة نجاح 92.6%.