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قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان 12 ساعة.. غدا

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:54 م
قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان 12 ساعة.. غدا قطع المياه - أررشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، قطع مياه الشرب مدينة أسوان، غدا الجمعة ولمدة 12 ساعة، نظراً لقيام الشركة بأعمال تركيب محابس السحب والطرد لعنبر الطلمبات بمحطة جبل شيشة.

وذكرت الشركة فى بيان لها أن المناطق التى ستشمل الانقطاع هى: جميع المناطق الواقعة بطريق السادات وأيضاً الواقعة على طريق السماد بالإضافة إلى مناطق" المحمودية – الصداقة الجديدة – الصداقة القديمة – الحكروب – السيل – كيما – المنطقة الصناعية – الشلال – جبل شيشة" ، وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق  30 أغسطس الحالى وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 31 أغسطس 2019  .

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

 

 

 

 


مياه الشرب

انقطاع المياه

شركة مياه الشرب والصرف الصحى

اسوان

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