قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان 12 ساعة.. غدا

وذكرت الشركة فى بيان لها أن المناطق التى ستشمل الانقطاع هى: جميع المناطق الواقعة بطريق السادات وأيضاً الواقعة على طريق السماد بالإضافة إلى مناطق" المحمودية – الصداقة الجديدة – الصداقة القديمة – الحكروب – السيل – كيما – المنطقة الصناعية – الشلال – جبل شيشة" ، وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الحالى وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 31 أغسطس 2019 .

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.