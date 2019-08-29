"قبل ساعات من الزفاف".. مصرع عروس فى حادث بالطريق الصحراوى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقيت عروس قبل ساعات من زفافها مصرعها وأصيب 6 آخرين مساء الأربعاء فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة".

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية فارس بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أن سيارة ملاكى قادمة من قرية الحلة بمركز إسنا محافظة الأقصر وفى طريقها إلى مدينة أسوان لإتمام حفل زفاف نجلتهم، انقلبت السيارة بهم مما أسفر وفاة العروسة قبل ساعات من زفافها فور وصولها المستشفى وإصابة 6 آخرين.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع العروس "قناوية عبد العظيم عبد الدايم"، فيما أصيب: " مايسه أحمد محمود 27 سنة، مصابة بآلام فى الرقبة، ونسمة منصور عبد الدايم 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، وليلى عبد الدايم حسن 40 سنة، والطفل محمد محمود على موسى 7 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمود إبراهيم 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وأيضا الطفل شمس محمد محمود 4 سنوات، مصاب بجروح متفرقة بالوجه".