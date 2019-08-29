فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

كتبت هند مختارء

كشفت الحكومة فى تقريرها الدورى لرصد الشائعات ، رصد 14 شائعة إنتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 22-29 أغسطس الجارى.

وتضمنت الشائعات تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها وتوقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين ووقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات وحرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ووقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة ونقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية وزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية وتجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية وتحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل وعدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر لإشراف وزارة التعليم العالي وطرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 .

وتضمنت أيضا الشائعات عجز شديد في محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة وردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق "الحضرة" به.