فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الخامس

كتبت فاطمة خليل

دهون البطن من أكثر المناطق التى تسبب لك الإزعاج، خاصة أنها تؤثر على مظهرك أثناء ارتداء الملابس، ويمكنك أن تتبع رجيما لتخسيس دهون البطن فى أسبوع، والذى نقدمه فى هذا الفيديو المعلوماتى، وفقاً لموقع timesofindia.





رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع..



اليوم الخامس

الفطار: 200 جرام صدر الديك الرومى مع الأفوكادو وشرائح الخيار.

وجبة خفيفة بعد الفطار: بيضتان مسلوقتان مع شرائح الفلفل الأحمر.

الغداء:150 جرام من السمك المشوى وسلطة خضراء وطماطم، ½ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 100 جرام صدر ديك رومى، 5 حبات لوز أو مكسرات.

العشاء: 100 جرام من صدر الدجاج مع البروكلى على البخار.