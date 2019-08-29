سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 05:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لم يطبق بعد..

فيديو.. روبوت يشبه "الدوده" لعلاج مرضى السكتة الدماغية وإزالة جلطات المخ

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:00 م
فيديو.. روبوت يشبه "الدوده" لعلاج مرضى السكتة الدماغية وإزالة جلطات المخ روبوت جديد لعلاج السكته الدماغية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طور العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن روبوتًا صغيرًا يشبه الدودة"، يبلغ طوله بضعة سنتيمترات يزحف عبر المخ يمكن أن يعالج مرضى السكتة الدماغية عن طريق إزالة جلطات الدم التي يمكن أن تكون قاتلة بـ "خيط" بحجم 0.5 مم، حيث يمكن هذا الروبوت  الأطباء إمكانية الوصول المباشر إلى داخل المخ و توصيل الأدوية بشكل أكثر كفاءة مما يوفر وقتًا حيويًا بعد السكتة الدماغية.

روبوت

ويأتى  تطوير الروبوت الصغير الذى  يشبه الدودة لعلاج مرضى السكتة الدماغية عن طريق إزالة انسداد الأوعية الدموية وتوصيل الأدوية مباشرة إلى الدماغ، من خلال توجيه الأسلاك بحقول مغناطيسية يتم التحكم بها  من خلال جهاز كمبيوتر من خارج الغرفة.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، انه بالرغم من أنه لم يتم اختباره على مريض بشري إلا أن المهندسين أثبتوا وظائفهم في مسار عقبة مصغر وفي نموذج بالحجم الطبيعي للمخ، ويأملون أن يتم استخدامه في يوم من الأيام لعلاج الأشخاص الذين يعانون من نزيف أو انسداد يهدد حياتهم في المخ وتسريع العلاج لإنقاذ اللحظات الحيوية.

ويمكن توجيه الخيوط الآلية "الشبيهة بالديدان" عبر الجسم لإيصال الأدوية مباشرة إلى الدماغ أو لإزالة الانسداد، والروبوت مصنوع من مزيج مرن من النيكل والتيتانيوم ومغطى بهيدروجيل تشحيم يساعده على الانزلاق عبر أنابيب ضيقة دون إتلاف الأنسجة.

وقال المطورون  بما في ذلك البروفيسور شوانهي تشاو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  إنه يمكن حقن الأسلاك في المرضى والتحكم فيها بمغناطيس أو حتى محركاتهم الداخلية الخاصة، وقد تنقل العقاقير إلى موقع إصابة الدماغ أو قد تكون مزودة بالليزر لتحطيم أي جلطات توقف تدفق الدم.

روبوت جديد

ويمكن للأجهزة أن تقلل من الوقت الذي يستغرقه الأطباء لإزالة جلطات المخ  في حالة حدوث سكتة، مما يزيد من فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة، السلك الذي يشبه الدودة يسهل على الجراحين إزالة هذه العوائق الضارة وإزالة الحاجة إلى استخدام الأسلاك التي يتم التحكم فيها يدويًا في بعض الحالات.

ويمكن تركيب السلك الذي يمكن استخدامه لتدمير جلطات الدم أو الانسدادات الدهنية في الأوعية الدموية أثناء المناورة عبر الجسم.


روبوت جديد

السكته الدماغية

الجلطات

جلطات المخ

علاج السكته الدماغيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة