فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم صور الحيوانات على المفروشات

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول رسم صور الحيوانات على المفروشات، جاء نصه:" ما حكم صور الحيوانات على المفروشات؟".

وأكد الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصور الحيوانات على المفروشات جائزة ومباح، قائلاً: "لأنها فى الحقيقة ليست هذه هى الصور الممنوعة شرعا ولكن التماثيل الكاملة أما الصور الفوتوغرافية أو المرسومة أو المنقوشة أى التى يتم نقشها مثلا على الأطباق فلا تكون محرمة".