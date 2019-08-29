فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم صور الحيوانات على المفروشات

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول رسم صور الحيوانات على المفروشات، جاء نصه:" ما حكم صور الحيوانات على المفروشات؟".
وأكد الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصور الحيوانات على المفروشات جائزة ومباح، قائلاً: "لأنها فى الحقيقة ليست هذه هى الصور الممنوعة شرعا ولكن التماثيل الكاملة أما الصور الفوتوغرافية أو المرسومة أو المنقوشة أى التى يتم نقشها مثلا على الأطباق فلا تكون محرمة".
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