فيديو.. التنمية المحلية توضح شروط الحصول على قرض مشروعك بنسبة

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، يقدم للشباب وحديثى التخرج ميزة الحصول على قروض ميسرة لبدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بدون حد أقصى للقرض ولكن حسب كل مشروع.

وأوضح قاسم ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن شروط الحصول على قرض المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، هى أن يتقدم الشاب إلى وحدة المشروع فى محافظته بطلب يتضمن:

فكرة المشروع دراسة جدوى خاصة بالمشروع اسم المشروع والقائم عليه عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة التكلفة المبدئية للمشروع سجل تجارى أو مستندات تدل على الأوراق الثبوتية الخاصة بمكان المشروع

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب، مع التأكيد على المسئولين فى المحافظات على تسهيل هذه الإجراءات حتى يتثنى للشباب سرعة البدء فى مشروعاتهم.