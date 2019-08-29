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فيديو.. إقبال كبير من الموطنين على شوادر "كلنا واحد"

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:02 م
فيديو.. إقبال كبير من الموطنين على شوادر "كلنا واحد" مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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على أنغام الأغانى الوطنية، يخالطها زغاريد النساء، شهدت شوادر "كلنا واحد" المقامة بكافة ربوع الجمهورية تواجد عدد كبير من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلناواحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتباراً من يوم 27 أغسطس الجارى، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية. 

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية" زى مدرسى – أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر" تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.


السيسي

كلنا واحد

مبادرة كلناواحد

زي مدرسي

ادوات مدرسية

محاربة الغلاء

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