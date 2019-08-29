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الخميس، 29 أغسطس 2019 02:19 ص
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فواكه وخضراوات غنية بالفلافونويد تمنع السرطان والنوبات القلبية.. اعرف السبب

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:00 ص
فواكه وخضراوات غنية بالفلافونويد تمنع السرطان والنوبات القلبية.. اعرف السبب خضراوات تحمى من السرطان
كتبت إيناس البنا

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السرطان والنوبات القلبية هما المرضان اللذان يسببان أغلب حالات للوفاة حول العالم، وفى الوقت الحاضر حتى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 35 سنة قد يكونوا ضحية لهذه الأمراض.

يعتقد العلماء وفقا لموقع " sciencedaily "أن خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكر والسرطان قد زاد بسبب سوء نمط الحياة وسوء التغذية غير الصحى، ولكن ستندهش من معرفة أنك إذا أدرجت بعض الأطعمة في نظامك الغذائي، فيمكنك تجنب هذه الأمراض الخطيرة.

أظهرت الأبحاث الحديثة أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على كميات جيدة من الفلافونويد تحميك من أمراض السرطان والقلب، ووفقا للباحثين يجب على الأشخاص الذين يدخنون ويستهلكون الكحول تناول الأطعمة الت تحتوى على عنصر الفلافونويد.

 

الأطعمة التى تحمى من السرطان والأزمة القلبية
 

هناك العديد من الفواكه والخضروات التي يوجد بها العنصر المسمى الفلافونويد بكمية جيدة.

الخضروات: وتشمل الفلفل الأحمر، القرنبيط، الكرنب، الثوم، السبانخ، الطماطم، البصل، الزنجبيل، الخضروات الورقية، الفاصوليا الخضراء.

الفراولة والبرتقال والليمون والأناناس وغيرها من فواكه الحمضيات والمانجو والبابايا والتفاح تحتوى على عنصر الفلافونويد

الشاي الأخضر والشوكولاته الداكنة والنبيذ الأحمر وفول الصويا والتوفو.

خضروات خام
خضروات خام

 

كيف تحمي مادة الفلافونويد من السرطان وأمراض القلب
 

يشير الباحثون إلى أن التدخين وشرب الكحول باستمرار، فلن يحميك النظام الذى يحتوى على  الفلافونويد على تجنب السرطان أو الأزمة القلبية، ولكن بدلا من ذلك، فإنه يقلل فقط من آثار الأمراض المزمنة.

لذا يجب عليك التوقف عن شرب الكحول والسجائر التى تسبب التهاب فى الجسم بسبب تضرر الأوعية الدموية ويزيد من خطر هذه الأمراض، يعمل نظام الفلافونويد على تقليل الالتهابات الداخلية في الجسم ويساعد على الحفاظ على صحة الشرايين.

 


السرطان

اطعمة تحتوى على الفلافونويد

التهابات الجسم

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