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فريق من وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الشرقية لمتابعة الخدمة

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:51 ص
فريق من وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الشرقية لمتابعة الخدمة فريق وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،الدكتورة أمل فوزي مدير عام الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة والسكان وفريق مرافق لها مكون من مديرين 5 إدارات فنية بالإدارة العامة بالوزارة،والتي تقوم بزيارة إشرافية لمديرية .

ومن المقرر أن تقوم الدكتورة أمل فوزي والفريق المرافق لها بالمرور علي عدد من المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ومراكز دار الإيواء ومدارس التمريض التابعة للمديرية لمتابعة أعمال الخدمة الإجتماعية بهذه الوحدات .
 
 
 
 

 


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