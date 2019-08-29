فريق من وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الشرقية لمتابعة الخدمة

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،الدكتورة أمل فوزي مدير عام الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة والسكان وفريق مرافق لها مكون من مديرين 5 إدارات فنية بالإدارة العامة بالوزارة،والتي تقوم بزيارة إشرافية لمديرية .