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غرفة القاهرة تنظم أولى برامجها التدريبية لتقييم وتدريب التجار على التصدير

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:09 م
غرفة القاهرة تنظم أولى برامجها التدريبية لتقييم وتدريب التجار على التصدير وزارة التجارة والصناعة
كتب أحمد حمادة

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تبدأ غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية بأكاديمية التجزئة الأسبوع القادم فى تنظيم دورة تدريبية لمزاولة التصدير فى خطوة لدعم الصادرات المصرية والتعريف بمتطلباتها من خلال نخبة من المحاضرين المتخصصين وأصحاب الخبرات فى هذا الشأن.
 
ويأتى ذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة على قيام الإتحاد العام للغرف التجارية بتنفيذ دورات تدريبية للمصدرين بالغرف التجارية، ومنح شهادة التصدير وفقًا لأحكام المادتين 53 و55 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 على أن يتم الإلتزام بالضوابط المقررة فى هذا الشأن ويتم إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية بنفس النظام المتبع فى دورات المستوردين.
 
وقال العربي إن الاتجاه إلى تنفيذ برنامج مزاولة التصدير يستهدف دعم الصادرات ورفع كفاءة المصدرين، وتوعيتهم بسبل التصدير الصحيحة، والاتفاقيات الدولية ونظم الدفع والتمويل فى التجارة الدولية، وإعداد العروض وطرق وآليات الدفع و تمويل التجارة والإعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والتعرف على أهم سبل الأمان النقدى فى التعامل التجارى الدولى والأشكال الأخرى للدفع وحالات عملية وتطبيقية.
 
وأكد "العربى" أن برنامج مزاولة التصدير يتضمن التعريف بمهارات التفاوض وصياغة وكتابة العقود التجارية وفقًا لإتفاقية فيينا وعقود التجارة الدولية وعقود البيوع التجارية والمصطلحات التجارية وعقود الوكالة وعقود التصدير، وإعداد الخطط التصديرية ونموذج إرشادى لمكونات الخطة التصديرية، وكل ما يتعلق بالتصدير وتأهيل المصدرين سواء الموجودين حاليًا أو الذين يرغبون فى دخول سوق التصدير.
 
وأكد "العربى" أن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ستبدأ فى تنفيذ برنامج مزاولة التصدير فى إطار مجهودات الإتحاد نحو تعظيم دور الغرف التجارية فى خدمة منتسبيها، والإرتقاء بمستوى الأداء المهنى للتجار وزيادة الإرتباط بين الغرف ومنتسبيها، بجانب تعظيم موارد الغرف التجارية بما يمكنها من زيادة دورها فى دعم وخدمة الأقتصاد الوطنى.
 
 

الغرفة التجارية

أخبار التجارة

التصدير

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