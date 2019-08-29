عودة 3300 حاجا من الأراضى المقدسة على الجسر الجوى لمصر للطيران

كتبت رحاب نبيل

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، حيث تسير الشركة على مدار اليوم الخميس، 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل 3300 حاجًا.

وتنطلق 9 رحلات من جدة لنقل 1700 حاجًا، من بينهم رحلات خاصة لحجاج مدينة مالى، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاجا من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية وتنازلات، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.

ومن المقرر أن تسير الشركة، غداً الجمعة 16 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل3100 حاجًا، بواقع 7 رحلات من جدة لنقل 1500 حاجًا، من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج دولة مالى، و 9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600حاجا من حجاج قرعة كفر الشيخ و المنيا و بنى سويف وأسوان والقليوبية، وتضامن كفر الشيخ بخلاف رحلات العمل.