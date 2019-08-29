عودة ضخ المياه بعد قطعها 9 ساعات لأعمال الصيانة بمحطتى مياه الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم صباح اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال الصيانة للمحابس وتعديل خطوط الطرد لمحطتى الأقصر الشرقية والغربية، وتم على الفور تشغيل محطتى مياه الأقصر، وعاد ضخ المياه بعد انقطاع دام 9 ساعات كاملة.

وكانت قد ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، كافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز والجهات الحكومية المختلفة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 - أو أرقام 01147999752 – 0952282406، وذلك فى حال طلب سيارات مياه أو فى حال حدوث أى طارئ.