عندك صعوبة فى البلع... اعرف السبب وعالجه

كتبت نهير عبد النبى

صعوبة البلع من المشاكل التى نواجهها دائما حيث نواجه صعوبة فى تناول الطعام مما يؤثر على صحة الجسم، قد يكون ذلك نتيجة وجود التهابات ومشاكل فى الحلق أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض الأخرى.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن اسباب صعوبة البلع هى:

1: قد يكون سبب صعوبة البلع هو الإصابة بمشاكل فى الدماغ أو السكتة الدماغية وذلك نتيجة قلة تدفق الدم.

2: التهاب المرئ يسبب صعوبة البلع نتيجة ارتفاع نسبة الحموضة.



صعوبة البلع

3:الإصابة بالتصلب المتعدد وهو من الأمراض الخطيرة التى تؤثر على صحة الجسم عموما وتسبب صعوبة فى البلع.

4:مرض الشلل الرعاش، وهو اضطراب عصبى تدريجى يصيب المهارات الحركية للمريض ويؤثر على البلع.

5:الشفة المشقوقة وفى الغالب يصاب بها الأطفال وهو أحد العيوب الخلقية.

6:الإصابة بسرطان المرئ وهو مرتبط بالتدخين والمشروبات الكحولية.

7: جفاف الفم الشديد يسبب صعوبة البلع.

8:مرضى الإيدز أكثر عرشا للإصابة بصعوبة البلع حيث يعانون من التهاب شديد فى المرئ.

9:وجود مشاكل فى المناعة الذاتية تؤثر على البلعوم والحلق وتسبب صعوبة فى البلع.