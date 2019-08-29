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علماء يحذرون من نقص حبوب منع الحمل عالمياً

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:00 م
علماء يحذرون من نقص حبوب منع الحمل عالمياً أدوية منع الحمل أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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حذر الخبراء من أن نقص حبوب منع الحمل سيؤدى إلى موجة من حالات الحمل غير المخطط لها.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تكافح العديد من النساء للسيطرة على نقص حاد فى حبوب منع الحمل الشائعة على مستوى العالم.

وكشف الخبراء أن نقص التوزيع  أصبح أسوأ بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة ووصفوه بأنه "مقلق للغاية".

وينصح الأطباء بتقديم دواء بديل، لكن هذا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية وقد ترك النساء يتدافعون للبحث عن الدواء.

ويأتي الإمداد غير الكافي من وسائل منع الحمل وسط نقص عقاقير العلاج التعويضي بالهرمونات - لعلاج أعراض انقطاع الطمث - التي وصلت إلى نقطة الأزمة الأسبوع الماضي، حيث أن هناك حوالي 3.1 مليون امرأة بريطانية يستخدمن حبوب منع الحمل.

وقال البروفيسور هيلين ستوكس لامبارد من الكلية الملكية للأطباء: "أصبح نقص وسائل منع الحمل عن طريق الفم أسوأ بكثير في الأشهر الأخيرة".


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