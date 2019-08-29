علامات لو ظهرت عليكى.. أبشرى بولادة توأم

كتبت نهير عبد النبى

نتيجة التغيرات الهرمونية التى تتعرض لها المرأة الحامل تظهر بعض الأعراض التى تؤثر عليها نفسيا وجسديا وهو أمر طبيعى تمر بها كل السيدات، ولكن هناك علامات محددة تدل على الحمل فى توأم، وحسب ما ذكره موقع mamanatural فهى:

1:من الطبيعى أن يزداد وزن المرأة الحامل خلال الـ 9 شهور، ولكن أثناء الحمل فى توأم يزداد وزن المرأة الحامل بشكل كبير ومنذ الفترات الأولى.

2:الغثيان والقىء المستمر بصورة أكبر من الوضع الطبيعى التى تمر بها المرأة الحامل.



الحمل

3: منذ الأسبوع الـ 19 من الحمل تشعر المرأة بحركة الجنين ولكن عند الحمل فى توأم تكون حركة الجنين فى وقت مبكر.

4: زيادة كبيرة فى حجم البطن فى الشهور الأولى منه.

5: الإفراط فى تناول الطعام على غير العادة يدل على الحمل فى توأم.



الحامل

6:الحاجة الشديدة للتبول وبشكل متكرر وفترات قريبة، وذلك بسبب الضغط الشديد على المثانة.

7: زيادة حجم الثدى، وذلك نتيجة تغيير الهرمونات التى تحدث أثناء الحمل.